Uusien koronavirustartuntojen määrä on vähentynyt Hubein maakunnassa viimeviikkoisen piikin jälkeen

Uusien tautitapausten määrä maakunnassa on vähentynyt sitten viimeviikkoisen piikin. Tuolloin viranomaiset muuttivat laskutapaa ja ottivat mukaan tapaukset, jotka on diagnosoitu keuhkokuvan perusteella.

Pekingiin saapujat omatoimikaranteeniin

Kiinan terveysviranomaisten mukaan tämä on merkki siitä, että tilanne on rauhoittumassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitenkin varoitti, että on mahdotonta ennustaa, mihin suuntaan tilanne kehittyy. WHO on myös pyytänyt Kiinaa kertomaan lisää yksityiskohtia siitä, kuinka diagnoosit on tehty.