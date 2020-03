Uusia koneita, päästöhyvitettyjä lentolippuja ja biopolttoainetta – Finnair aikoo puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2025 mennessä

– Se kaikkein tärkein keino on tietenkin tehokkuus eli käytetään niin vähän polttoainetta kuin mahdollista meidän lennoilla, tiivistää Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Tuotemyynti loppuu Euroopan lennoilla

Uusien lentokoneiden hankkimisen arvioidaan pienentävän Euroopan liikenteen päästöjä 10 - 15 prosentilla. Koneiden painoa pienennetään esimerkiksi lopettamalla tuotemyynti Euroopan lennoilla. Ruokaa tarjotaan edelleen ja tuotteiden ennakkotilaus on mahdollista. Yhtiö kertoi myös lisäävänsä huomattavasti biopolttoaineiden käyttöä. Vuonna 2025 biopolttoainetta ostetaan 10 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Me nähdään koronatilanne väliaikaisena ja Finnairin taloudellinen asema on vahva. Se mahdollistaa, että kehitetään toimintaamme pitkällä aikavälillä ja nyt on nimenomaan pitkän aikavälin erittäin merkittävästä asiasta kysymys, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.