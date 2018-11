Lentoliikenne lisääntyy, mutta päästöjä pitäisi hillitä – Finnair ottaa käyttöön biomaksun, lentokoneiden painoa kevennetään

Valtiot, kansainväliset järjestöt, tutkijat, ympäristöasiantuntijat ja alan yritykset pohtivat keinoja päästöjen vähentämiseksi. Yhtä ja toista on saatu jo aikaan, mutta edessä on vielä runsaasti ratkaisemattomia kysymyksiä ilmastovaikutusten hillintään.

Mitkä ovat parhaat tavat vähentää lentämisen päästöjä?



Mistä lähdetään liikkeelle?



Tavoitteena on, että koko maailman lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät enää kasvaisi vuoden 2020 jälkeen verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon.

Esimerkiksi Finnairin lasku pelkästään EU:n päästökaupassa viime vuonna oli runsaat kolme miljoonaa. Tänä vuonna maksettavaa on yli 10 miljoonaa päästöoikeuden hinnan nousun vuoksi.

Millaisia polttoaineratkaisuja on kehitteillä?



– Me emme sitoudu, ellei hinta tule vähän alas. Hinta ei luultavasti tule alas, ellemme pysty sitoutumaan siihen laajemmin. Käymme parhaillaan keskusteluja potentiaalisten toimittajien kanssa, miten biopolttoaineita saataisiin ja millä hinnalla.

Miten painoa saadaan lentokoneista pois?



Myös lentokoneen täyttöasteella on merkitystä päästöjen kannalta, mutta ennen kaikkea lentoyhtiön tulokselle; puolityhjiä koneita ei kannata lentää ympäri maapalloa.

Miten reittivalinnat vaikuttavat ympäristöön?



Miten kuluttajien käyttäytymistä ohjattaisiin?



Lentolipun hinnoittelussa on mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi ylimääräinen bio-osuus, jolla hankittaisiin biopolttoainetta. Lohko-Soner pohtii, että valtionhallinto ja kunnat voisivat ohjata omia ostojaan tällaisiin lippuihin.

– On vähän hankala nähdä tilannetta, että siellä lentäminen vähenisi. On ihmisiä, jotka eivät ole lentäneet koskaan. Jos on varaa lähteä matkalle, varmasti myös lähdetään.