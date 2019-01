Finnair tarjoaa matkustajille mahdollisuuden kompensoida lentojensa päästöjä – kertyvillä varoilla ostetaan biopolttoainetta koneisiin ja liesiä Mosambikiin

Finnair kertoi tänään tarjoavansa lentomatkustajille mahdollisuuden hyvittää lentojensa päästöt. Kotimaan edestakaisesta lennosta päästöhyvitysmaksu on yksi euro, Euroopan lennosta 2 euroa ja kaukolennosta 6 euroa.

– Ne ovat tosi pieniä verrattuna siihen, mitä näissä tarjolla olevissa päästökompensaatiojärjestelmissä yleensä on, arvioi Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Ari Nissinen.

Asiakas voi ostaa biopolttoainetta koneisiin

Asiakkaat voivat myös ostaa biopolttoainetta Finnairin koneisiin 10, 20 tai 65 eurolla. Biopolttoaineen hinta on 3-5 -kertainen verrattuna tavalliseen lentokerosiiniin.

Kansainvälisiä päästövähennysratkaisuja kaivataan

– Lentoliikenteessä on verovapauksia. Polttoaine on verovapaata ja lentolipuista ei mene arvonlisäveroa. Nämä asiat pitäisi ottaa kansainvälisesti tarkasteluun. Suomihan on pian EU:n puheenjohtajamaa. Siinä voisi nostaa EU:ssa esiin tämän ohjauksen nimenomaan verotuksen ja myös päästökaupan kautta, esittää Nissinen.