Uusi video osoittaa, miten aerosolit leviävät sisätiloissa – yhden jouluperinteen voi tänä vuonna unohtaa

Mallinnus näyttää, miten ihminen tuottaa pisaroita ja aerosoleja ja millainen merkitys ilmanvaihdolla on aerosolin säilymiseen sisäilmassa.

Menneisyydellä on merkitystä

Millainen riski kokoontuminen on tänä jouluna?

Oksanen muistuttaa, että sillä on paljon väliä, miten ennen joulua on käyttäytynyt. On eroa, onko kaksi edellistä viikkoa tehnyt etätöitä ja käyttänyt maskia aina kodin ulkopuolella liikkuessa vai onko hillunut väkijoukoissa ilman suojavarusteita.