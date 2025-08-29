Uusi Suomi: Orpon esikunta selvittää, voidaanko Gazan lapsipotilaat tuoda Suomeen

Pääministeri Petteri Orpon esikunta kokoaa ja koordinoi selvitystä Gazan lapsipotilaiden mahdollisesta tuomisesta Suomeen, kertoo Uusi Suomi.
Pääministeri Petterin Orpon (kok.) esikunta kokoaa selvitystä siitä, voitaisiinko Gazasta tuoda lapsia sairaalahoitoon Suomeen. Asiasta kertoo Uudelle Suomelle Orpon diplomaattiavustaja Marja Koskela.
Orpo sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Suomi selvittää parhaillaan asiaa.
Lue myös: Orpo: Suomi selvittää gazalaislasten tuomista sairaalahoitoon – ministeriöllä ei kuitenkaan ole selvityksiä käynnissä
Sairaalat valmiina auttamaan Gazan lapsia – hoitojonot eivät ongelma
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina perussuomalaisten kesäkokouksessa, että selvitetään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriöstä kerrottiin aiemmin STT:lle, ettei siellä ollut käynnistetty asiasta virallista selvitystä.