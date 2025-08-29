Uusi Suomi: Orpon esikunta selvittää, voidaanko Gazan lapsipotilaat tuoda Suomeen

LK Petteri Orpo 2 25082025
Lehtikuva
Julkaistu 21 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Pääministeri Petteri Orpon esikunta kokoaa ja koordinoi selvitystä Gazan lapsipotilaiden mahdollisesta tuomisesta Suomeen, kertoo Uusi Suomi. 

Pääministeri Petterin Orpon (kok.) esikunta kokoaa selvitystä siitä, voitaisiinko Gazasta tuoda lapsia sairaalahoitoon Suomeen. Asiasta kertoo Uudelle Suomelle Orpon diplomaattiavustaja Marja Koskela.

Orpo sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Suomi selvittää parhaillaan asiaa.

Lue myös: Orpo: Suomi selvittää gazalaislasten tuomista sairaalahoitoon – ministeriöllä ei kuitenkaan ole selvityksiä käynnissä

Sairaalat valmiina auttamaan Gazan lapsia – hoitojonot eivät ongelma

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina perussuomalaisten kesäkokouksessa, että selvitetään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriöstä kerrottiin aiemmin STT:lle, ettei siellä ollut käynnistetty asiasta virallista selvitystä.

Lisää aiheesta:

Husin Petäjä: Uudella lastensairaalalla on valmius ottaa hoitoon lapsia GazastaPääministeri Orpo Ylelle: Suomi selvittää palestiinalaisten lasten tuomista hoitoon SuomeenPääministeri Orpo: Gaza-kannanotto tuotiin keskeisten ministerien tietoonPuolustusministeri Kaikkonen: Al-Holin leiriltä noudettujen suomalaislasten siirtyminen Suomen viranomaisten hoiviin hyvä uutinen Presidentti Niinistö HS:lle: hallituksen tulisi pohtia poliittisen päätöksen tekoa al-Holin suomalaisista IS ja Yle: Suomen lastensuojelun työntekijöillä jo tiedossa al-Holin Isis-leiriläisten nimet – virkamiehet ovat valmistelleet taustalla perheiden tuomista
GazaPetteri OrpoIsraelin ja Hamasin sotaHumanitaariset kriisitKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Gaza