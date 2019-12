Ulkoministeri Haavistolle ankaraa kritiikkiä epäillystä yrityksestä saada al-Holin "Isis-lapset" Suomeen: "Vaatimus hakea lapset yksin pois on laiton"

Al-Holin leirillä on parhaillaan kymmeniä tuhansia ISIS-järjestöön kytkeytyneitä aikuisia ja lapsia, joiden palauttamisesta ei ole kyetty päättämään.

Syyrialaisella leirillä on kymmeniä tuhansia ISIS-järjestöön kytkeytyviä ihmisiä, joiden paluusta ei ole tehty päätöstä. Lehti väittää, että kun Tuominen kieltäytyi tästä tehtävästä, Haavisto siirsi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Kristillisiltä kirjallinen kysymys

– Erikoistahan tässä on se, että ainakaan julkisesti hallituksella ei ole ollut tässä mitään päätöstä. Ulkoministeri on toiminut yksin ja on vielä halunnut vierittää vastuun yksittäiselle virkamiehelle ja pestä omat kätensä asiasta, Essayah syyttää.