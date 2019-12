Isis-naisia ja lapsia koskevan kiistan keskiöön joutunut Pekka Haavisto pyysi anteeksi virkamieheltä, jota ministerin väitetään painostaneen

Kokoomus iski kysymyksellä

Al-Hol on Syyriassa sijaitseva pakolaisleiri, jossa on suomalaislapsia sekä äitejä, jotka ovat lähteneet Syyriaan äärijärjestö Isisin tai esimerkiksi siihen kuuluneen miehensä perässä. Lapsien ja naisten saamisesta karmeista oloista leiriltä Suomeen on keskusteltu pitkään, mutta se on ongelmallista sekä juridisesti että käytännössä.