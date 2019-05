Uusi sopimus rajoittaa muovijätteen dumppaamista köyhiin maihin – lomasaaria muuttumassa kaatopaikoiksi

Yhtenä tarkoituksena on vähentää vaikeasti kierrätettävän muovin päätymistä köyhiin maihin ja edelleen valtameriin.

Hyväksyntä vastaanottajalta

Uusi sopimus vaatii, että muovijätettä vievien maiden on saatava hyväksyntä vastaanottavilta mailta. Jätettä vievien maiden on myös seurattava, mihin muovi lopulta päätyy. Sopimus on lisäys vuonna 1989 solmittuun Baselin-sopimukseen, jolla sovittiin vaarallisen jätteen kuljettamisesta. Uudet säännöt tulevat voimaan arvioilta vuoden päästä.