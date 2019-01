Kadonneen perheenäidin ei uskota sittenkään olevan Ounasvaaran maastossa – viimeinen havainto naisesta on Rovaniemen keskustasta: "Silloin kaikki oli kunnossa"

– Silloin kaikki oli kunnossa ja normaalisti ja hänet on nähty hyvissä olosuhteissa. Viimeisen havainnon kellonaikaa ei voida kertoa tutkinnallisista syistä, Lapin poliisin viestintäpäällikkö Pekka Alamommo sanoo.

Poliisi on saanut jonkun verran vihjeitä Ahven-Posion katoamiseen liittyen. Kaikki vihjeet on tarkastettu, mutta yksikään niistä ei ole ollut ratkaiseva. Poliisi kaipaa vihjeitä edelleen.

– Kaikilla vihjeillä ja tiedoilla on merkitystä, pienilläkin, joten toivomme, että kaikki vihjeet toimitetaan meille.

Maasto etsitty kattavasti

– Auton löytöaikaa emme kerro, koska siitä tiedosta voi olla tutkinnallisesti hyötyä. Haluamme, että ihmiset kertovat omat tietonsa ja vihjeensä mahdollisimman saastumattomina, jotta he eivät ole lukeneet tietoja uutisista.

– Etsintöjen perusteella hänen ei oleteta olevan lähellä autoaan tai Ounasvaaran maastossa. Ounasvaaran alue on tutkittu todella kattavasti emmekä suunnittele maastoetsintöjä sinne enää, Alamommo kertoo.

Kovat pakkaset

Poliisin apuna etsinnöissä on ollut kymmeniä vapaaehtoisia ja Ahven-Posion omaisia ja ystäviä.

Rovaniemellä on ollut tällä viikolla todella kovat pakkaset. Tänä aamuna pakkasta oli 31 astetta.

– Pakkaset ovat aiheuttaneet vähän haasteita, koska etsinnöissä joudutaan ottamaan huomioon se, että resurssia on riittävästi, jotta kaikkien toimintakyky säilyy. Varsinkin koirat voivat olla vain lyhyen aikaa ulkona tuossa säässä, Alamommo sanoo.

Maastossa ei voi selvitä hengissä

– Tämä on kadonneen henkilön tutkinta. Toivottavasti hän olisi elossa jossain, mutta jos hän on jossain maastossa, niin on epätodennäköistä, että siellä voisi selvitä hengissä näin kylmällä säällä, Alamommo sanoo.