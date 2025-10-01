Olympiakomitea tavoittelee vahvempaa ja organisoidumpaa urheilutoimintaa perustamalla urheilutoimenjohtajan pestin. Sen ensimmäiseksi haltijaksi Olympiakomitean hallitus nimesi Liisa Ahlqvist-Lehkosuon, joka on työskennellyt OK:n huippu-urheiluvastaavana vuoden 2023 alusta.

Jatkossa Ahlqvist-Lehkosuo johtaa Olympiakomiteassa urheilutoimea, kun kesäkuussa huippu-urheilujohtajaksi valittu Janne Hänninen keskittyy huippu-urheiluun.

– Keskeistä tässä uudessa toimessa on vahvistaa valmennus- ja johtamisosaamista yhteistyössä lajiliittojen, urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kanssa. Tavoitteena on toimintaympäristö, jossa urheilijoilla ja valmentajilla on mahdollisuus onnistua ja tavoitella unelmiaan, Ahlqvist-Lehkosuo kommentoi tiedotteessa.

Ennen Olympiakomiteaa Ahlqvist-Lehkosuo työskenteli Voimisteluliiton huippu-urheilujohtajana.