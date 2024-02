Potkut saanut Jukka Rautakorpi valittiin huippuvirkaan

Olympiakomitea on saanut lisätehostamistukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä uusien olympialajien huippu-urheilutoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi erityisesti kohti Los Angelesia 2028. Rautakorven tehtävänä on vastata kehityshankkeen käynnistämisestä ja johtamisesta. Hän on aiemmin toiminut Olympiakomiteassa palloilulajien vastuuvalmentajana vuosina 2015–16.