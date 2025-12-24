Tapauksessa oli kyse siitä, syrjiikö rahapeliyhtiö Veikkaus Ahvenanmaalla asuvia vai ei.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen siitä, että Veikkaus on syrjinyt ahvenanmaalaista, kun hän ei ole voinut asuinpaikkansa vuoksi käyttää Veikkauksen fyysisiä rahapelipalveluita.

Suurimmassa osassa peleistään Veikkaus vaatii, että asiakkaan vakituinen asuinpaikka on Manner-Suomessa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi keväällä 2024 Veikkauksen syrjivän Ahvenanmaalla asuvaa suomalaista.

Näin hallinto-oikeus perusteli

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa on riidatonta, että hakija ei ole voinut rekisteröityä Veikkauksen rahapelien pelaajaksi, koska hänen asuinpaikkansa on muualla kuin Manner-Suomessa.

Hallinto-oikeuden mukaan henkilön asuinpaikkaa on sinänsä pidettävä sellaisena yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä tarkoitettuna muuna henkilöön liittyvänä syynä, johon perustuva syrjintä on laissa kielletty.

Veikkauksella on arpajaislailla yksinoikeus rahapeleihin. Rahapelit on myös lain mukaan järjestettävä niin, että muun muassa pelaajan oikeusturva taataan ja pelaamisesta aiheutuvien taloudellisia,sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja voidaan ehkäistä tai vähentää.

Arpalaislain mukaan vuoden 2023 heinäkuun jälkeen peleihin on rekisteröidyttävä, jotta pelaaja pysyy tunnistautuneena ja edellä mainittuja haittoja voidaan vähentää.

Veikkaus on ottanut tunnistautumisvelvoitteen käyttöön oma-aloitteisesti jo toukokuussa 2023 ja täten rajoittanut ahvenanmaalaisen osallistumismahdollisuutta rahapeleihin, sillä tunnistautuneen käyttäjän asuinpaikan on täytynyt olla Manner-Suomessa.

Hallinto-oikeus kumosi aiemman päätöksen syrjinnästä, sillä päätöksen mukaan kyseessä ei ole ollut yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä tarkoitettu kielletty syrjintä.

Tätä hallinto-oikeus perusteli sillä, että erilainen kohtelu ei ole yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite.

Hallinto-oikeus määräsi myös korvattavaksi 15 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Veikkaus vaati hallinto-oikeutta myös tutkimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 1 500 euron hyvityssummaa. Hallinto-oikeus jätti hyvityssuositusta koskevan valituksen tutkimatta.

Yksi jätti eriävän mielipiteen

Yksi hallinto-oikeuden tuomareista jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tuomarin mukaan Veikkaus ei ole valituksessaan kumonnut syrjintäolettamaa ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on voinut kieltää Veikkausta toimimasta kuvatulla tavalla.

Tuomarin mukaan rahapelien pelaamisen haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on katsottava olevan toteutettavissa muualla kuin Manner-Suomen alueella asuvien osalta lievemmin kuin pelkästään pelaamisen estämisellä.