Ahvenanmaalainen ei saanut pelata Manner-Suomessa Veikkauksen uhkapelejä – Lautakunta: Kyseessä syrjintä

Yhtiö tulkitsi arpajaislakia niin, että sen on palveluidensa pakollisen tunnistautumisen yhteydessä pitänyt varmistaa asiakkaan asuvan Manner-Suomessa. Veikkaus on käyttänyt pakollista tunnistautumista, jotta se voi tunnistautumisen avulla muun muassa tarvittaessa rajoittaa henkilön pelaamista. Yhtiöllä on rahapelien tarjoamiseen yksinoikeus Suomessa.