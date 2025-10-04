Tänään Sottungan länsipuolella konevikaisen ajelehtinut M/S Skiftet -alus on ollut ongelmissa aiemminkin.
Länsi-Suomen merivartiosto kertoi lauantaina Sottungan länsipuolella ajelehtineesta konevikaisesta yhteysaluksesta, jonka kyydissä oli 25 henkeä. Myöhemmin kerrottiin, että aluksen koneet on saatu käyntiin ja se palaa Ahvenanmaalle pelastusyksiköiden saattamana.
Iltalehden mukaan kyseessä oli vuonna 1985 valmistunut, Ahvenanmaan ja Turun saaristossa liikennöivä saaristolautta M/S Skiftet, jonka kyytiin mahtuu 250 matkustajaa. Alus on ajautui normaalilta reitiltään pohjoiseen Sottungan länsipuolelle, kertoo Ilta-Sanomat.
Sama alus ollut ennenkin ongelmissa
Samainen alus on ollut vaikeuksissa ennenkin. Elokuussa 2023 Ahvenanmaan saaristossa tapahtui vaaratilanne, jossa Viking Linen Viking Grace -risteilyalus ja saaristolautta Skiftet ohittivat toisensa vaarallisen läheltä eli vain noin 15 metrin etäisyyydeltä.
MTV Uutisiin otti yhteyttä risteilylaiva Viking Gracella matkustanut Harri, joka todisti laivan kannelta uhkaavalta näyttänyttä tilannetta, josta hän myös kuvasi videon. Se on nähtävissä jutun yläpuolelta löytyvältä videolta.
Saaristolauttaliikenteestä vastaavan Nordic Jetlinesin johtaja Oskar Berndtsson kertoi MTV Uutiset Livessä, ettei vaaratilanne johtunut teknisestä viasta, vaan kyseessä oli ohjausvirhe.
– Manööveritilanteessa on tehty virhearviointi, jolloin kurssi on mennyt liikaa paapuuriin eli vasemmalle puolelle. Kun tämä huomattu, on korjattu heti oikealle. Kyseessä on ollut hyvin läheltä piti -tilanne.
– Virhe on täysin tapahtunut M/S Skiftetin komentosillalla, Berndtsson kertoo.
Berndtssonin mukaan myös Viking Grace joutui tekemään väistöliikkeen tiukassa paikassa.