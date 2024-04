Uusi löytö todistaa: Maapallon magneettikenttä on 200 miljoonaa vuotta luultua vanhempi

– Tämä on tärkeää, sillä tämä on se aika, jolloin olemme uskoneet elämän maapallolla syntyneen, kertoo MIT:n professori Robert R. Shrock MIT News:lle.

Löydön magneettisuus on lähellä maapallon magneettikentän voimakkuutta

Nyt löydetyt kivet ovat harvinaisia, sillä ne ovat säilyttäneet ominaisuutensa miljardien vuosien ajan. Tutkijoiden mukaan kivissä on jälkiä ainakin 15 mikroteslan tiheydestä. Mikrotesla on magneettisuuden tiheyttä kuvaava mittayksikkö. Maan magneettikentän tiheys on nykyisin 22–65 mikroteslaa, joten nyt löydettyjen kivien magneettisuus on lähellä maapallon magneettikentän nykytasoa.