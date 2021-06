Uusi linjaus: Rokotetun ei tarvitse jäädä oireettomana karanteeniin, jos Koronavilkku välähtää

Altistumisilmoituksen saaneen ei tarvitse oireettomana välttää lähikontakteja eikä häntä yleensä testata, jos hän on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko. Lisäksi lähikontakteja ei tarvitse välttää, jos henkilöllä on aiemmin todettu koronatartunta ja sen jälkeen hän on saanut yhden rokoteannoksen vähintään viikkoa ennen altistumisilmoitusta.