Huoli koronamuunnosten leviämisestä kasvaa päivä päivältä – laskelma kertoo karua kieltä: "Suomessa voisi pian olla jopa 550 varianttitapausta"

Virusvariantin tartuntoihin ja altistumisiin sovelletaan tiukennettuja karanteenikäytäntöjä: altistumisissakin on voimassa "erittäin tiukka karanteenimääräys" eli altistunut määrätään kymmenen vuorokauden sijasta 14 vuorokauden kotikaranteeniin.

Jos taloudessa on altistuminen ja yksikin asukkaista sairastuu, karanteeni venytetään kolmeen viikkoon.

Syy suhtautumiseen on Ison-Britannian esimerkki. Muuttunut virus on lisääntynyt Britanniassa reilun kahden kuukauden aikana niin, että uusi variantti aiheuttaa 60 prosenttia kaikista tartunnoista.

Terveydenhuollon kantokyky on ylikuormittunut erityisesti Lontoon seudulla.

Muuntuneen viruksen tartuttavuus on 50–70 prosenttia suurempi kuin aiempien versioiden.

– Tämä on ihan selvästi käännekohta koko pandemiassa, Ruotsalainen sanoi.

– Sen takia täytyy sinnitellä vielä rokotusten ajan, jotta laumasuoja saadaan vallitsevaksi, jolloin me pääsisimme ulos pandemiasta, Ruotsalainen sanoo.

Hän totesi, että maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeen mukaan rajoituksia on nyt "noudettava tarkemmin, jotta viruksen leviämistä voidaan hidastaa, jotta rokotteet antavat meille laumasuojaa".

Suomessa on 13. tammikuuta mennessä todettu 61 virusvariantin aiheuttamaa tartuntaa, joista valtaosa on Ison-Britannian varianttia ja vain kaksi Etelä-Afrikan muunnosta. Kaikkia tapauksia ei ole voitu jäljittää ulkomaanmatkoihin.

– Meillä on ollut Suomessa tartuntaketjuja, joissa UK-varianttiin sairastunut on tartuttanut jopa 28 ihmistä. On ollut yksi nuorisoketju, yksi yksityistilaisuusketju, yksi työpaikan ketju, Ruotsalainen listasi.