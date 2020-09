Uuden lain pitäisi suojata jalankulkijaa, mutta viesti ei ole mennyt perille – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Lain sanamuotoa täsmennettiin siten, että kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku jo siinä vaiheessa, kun tämä valmistautuu ylittämään tien. Ei siis vain silloin, kun tämä on jo suojatiellä.

– Valitettavasti edelleen löytyy paikkoja, joissa jalankulkija ei saa esteetöntä kulkua. Näitä on valitettavan usein, varsinkin isommissa kaupungeissa. Tässä on tällainen valitettava kulttuuri, joka meillä on ollut jo aika kauan. Sääntöä ei ole noudatettu, vaikka se on ollut samanlainen jo vuosikausia, Kallio sanoo.