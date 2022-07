Uuden kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdysvaltojen demokratia on kriisissä, josta ei näy helppoa ulospääsytietä

Kun viikonloppuna saavuin John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalle New Yorkissa, mietin tuota Karisin lausetta ja miten kaukaiselta se tuntuukaan tänä päivänä Yhdysvalloissa. Asun New Yorkissa lokakuuhun asti ja sijaistan äitiyslomalla olevaa Mari Karppista MTV Uutisten kirjeenvaihtajana.

Kongressissa merkittävistä kompromisseista demokraattien ja republikaanien välillä on tullut hyvin harvinaisia. Lainsäädäntöprosessi on pahasti jumissa.

300 miljoonaa ei voi jakaa vain kahteen ryhmään

Yhdysvalloissa näin on kuitenkin tehty. Puoluekirjosta puuttuu värejä ja asiakysymyksistä harmaan sävyjä. Debateissa kaikessa on vain kaksi puolta.

Trumpista tämä lähti

Trump ja republikaanit ovat kuitenkin syy siihen, miksi tilanteen korjaaminen on vaikeaa, ellei jo mahdotonta. Sinä aikana, kun hän on ollut republikaanipuolueen johtotähti, toisen puolen demonisointi on mennyt niin pitkälle, että faktat on sysätty syrjään jo kauan sitten.