Edustajainhuoneen äänestyssirkus oli kuvaava alku kahden vuoden kaaokselle, uskoo tutkija: "Kyllä siitä todella vaikeaa tulee"

Lindénin mukaan kukaan ei tällä hetkellä tiedä varmuudella, mitä kaikkea uusi puhemies on kenellekin luvannut. Yksi asia on kuitenkin selvä: lupauksia on annettu paljon.

Ei pelkkä republikaanien jäsentenvälinen

– Paljon riippuu nyt siitä, ajattelevatko demokraatit tätä vain puoluepoliittisesta näkökulmasta, vain miettivätkö he myös sitä, mitä ovat äänestäjilleen luvanneet. Jos jälkimmäinen kiinnostaa enemmän, myös heillä on syytä olla todella huolissaan, Lindén muistuttaa.

Lindénin mukaan monet republikaanien tavoitteista edustajainhuoneessa olivat jo alun perinkin sellaisia, joilla he keskittyivät lähinnä poliittisten irtopisteiden hakuun. Tämä on osaltaan myös käytännön sanelemaa, koska demokraattien hallitessa senaattia republikaanit tietävät, että mahdollisuudet suurten muutosten saamiseen läpi ovat varsin vähäisiä.

Pieni käänne parempaan

– Ensimmäinen syy on se, että niin sanottuja vaalikieltäjiä eli sellaisia henkilöitä jotka edelleen väittävät Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit vilpillisesti tuli nyt valituiksi lähinnä vain sellaisissa vaaleissa, joissa heille ei ollut vaihtoehtoa. Jos haastaja löytyi, he hävisivät.

– Iso osa kansasta on sitä mieltä, että oli vallassa kumpi puolue tahansa, mitään ei saada aikaiseksi, vaan pelkästään riidellään. Demokratia on yhteinen sopimus, ja jos suuri osa kansasta on valmis sen irtisanomaan, niin liittovaltion on erittäin vaikeaa pysyä pystyssä.