Uudelta Chelsea-pomolta yllättävä uudistusehdotus, haluaa Pohjois-Amerikasta tutun tapahtuman Valioliigaan – "Pyramidi tarvitsee lisää rahaa"

Boehlyn mukaan Valioliigan All Star -ottelun tuotoilla voitaisiin auttaa englantilaisen sarjajärjestelmän alempia portaita.

– Voisimme järjestää pohjoinen vastaan etelä -tähdistöpelin. Monet puhuvat, että (englantilaisjalkapallon sarja) pyramidi tarvitsee lisää rahaa. Baseballin MLB-liigan All Star -ottelulla tienasimme 200 miljoonaa dollaria. Joten Valioliigan tähdistöpelillä saisimme aika helposti rahaa (pyramidin alemmille tasoille), Boehly totesi.

New Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa puhunut Boehly sivusi myös Chelsean päävalmentajavaihdosta . Saksalainen Thomas Tuchel sai lähteä, tilalle tuli Graham Potter. Boehly vihjasi, että suhde Tucheliin ei ehkä ollut paras mahdollinen.

– Kun otat hoitoon minkä tahansa bisneksen, sinun on oltava varma, että sinulla on yhteys bisneksessäsi toimiviin. Tuchel on hyvin lahjakas ja hänellä oli menestystä Chelseassa. Meidän visiomme oli löytää valmentaja, joka todella haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme.