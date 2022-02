"Tämä on unelmaa" – englantilaisseura sai Roberto Carlosin, 48, onnekkaasti riveihinsä

Shropshirelainen pubijoukkue The Bull In The Barne nimittäin sai brasilialaislegendan riveihinsä eBayn niin sanotuista siirtoarpajaisista. Seura maksaa kyseisissä arpajaisissa viisi puntaa eli noin kuusi euroa osallistumisestaan, ja arpajaiset voittava joukkue saa ammattilaisjalkapalloilijan käyttöönsä yhden ottelun ajaksi.

Roberto Carlos esiintyy arpajaisvoiton myötä yhdessä The Bull In The Barnen sunnuntailiigan ottelussa helmikuussa vaihtopelaajana. The Bull In The Barnen hyökkääjä ja seurasihteeri Matthew Brown selvitti BBC:lle, miten heitä onnisti.

– Yksi jätkistämme sanoi ryhmäkeskustelussamme, että "annetaan tälle mahdollisuus" ja lopulta voitimme, Brown sanoi.

Brownin mukaan kukaan ei uskonut, kun joukkueen manageri Ed Speller lähetti perjantai-iltapäivänä viestin, että seura oli voittanut kilpailun. Spellerin uskottiin pilailevan.

– Menin ulos perjantai-iltana ja heräsin lauantaina vähän kipeällä päällä. Sain viestejä ihmisiltä, jotka kysyivät: "Pitääkö tieto Roberto Carlosista paikkaansa?" Sillä hetkellä ajattelin, että "se ei ole voinut tapahtua, tämä on unelmaa".

Kertaukseksi: kovapotkuinen vasen laitapuolustaja voitti huippu-urallaan muun muassa maailmanmestaruuden Brasilian maajoukkueessa 2002 ja Mestarien liigan kolmesti Real Madridin paidassa. Hän ilmoitti uransa päättymisestä vuonna 2012, mutta pelasi vuonna 2015 vielä kolme ottelua valmentamansa intialaisseura Delhi Dynamosin riveissä. Sittemmin brassi on pelannut joissakin hyväntekeväisyys- ja näytösotteluissa.

"Pari jätkää haluaa näyttää"

Brown kehuu Roberto Carlosia "luultavasti yhdeksi parhaaksi vasemmaksi laitapuolustajaksi, jonka maailma on koskaan nähnyt".

– Yksi jätkistämme päätti pari viikkoa sitten, että hän ei ole tarpeeksi kunnossa tehdäkseen tätä enää ja hän lopetti, mutta uskon hänen katuvan päätöstään nyt.

Kysymys vain kuuluu, mitä tapahtuu, jos The Bull In The Barne saa vapaapotkun vastustajan kenttäpuoliskolla toisella jaksolla. Voisi kuvitella Roberto Carlosin astelevan pallon taakse, mutta: