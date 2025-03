Uudella Huuhkajat-luotsilla jo selvä visio – "Toivon, että pelaajat tietävät"

Huuhkajien uusi päävalmentaja Jacob Friis myöntää, että ensimmäistä kertaa joukkueen kasaaminen tuotti hieman haasteita.

Friis nimesi keskiviikkona ensimmäistä kertaa Huuhkajat-joukkueensa maaliskuussa Maltaa ja Liettua vastaan pelattaviin MM-karsintotteluihin.

Tammikuussa Huuhkajien peräsimeen hypännyt Friis on parin viime kauden aikana pyrkinyt tutustumaan mahdollisimman moneen suomalaispelaajaan. Friis on päässyt viime viikkojen aikana jo tutuksi Suomen pelaajamateriaalin kanssa, mutta ensimmäisen karsintajoukkueen kasaaminen ei suinkaan ollut vielä helppoa.

– Se oli haaste, mutta maajoukkueen päävalmentajana sinä tarvitset tuollaisen positiivisen haasteen. Loppujen lopuksi minulla on hyvä tunne näistä pelaajista, jotka olen valinnut, Friis kertoo MTV Urheilulle.

– Pelaajista on tullut melko tuttuja. Ei pelkästään ne pelaajat, jotka ovat mukana, vaan myös ne, jotka ovat lähellä. U21-joukkueessakin on hyviä pelaajia. Minulla on hyvä tuntuma pelaajista, ei pelkästään heistä, jotka olen valinnut, Friis jatkaa.

Friis saapuu Huuhkajiin kääntämään sen viimeaikaista kehnoa kurssia. Suomi hävisi syksyllä kaikki kuusi Kansojen liigan otteluaan, eikä peli tulosten takanakaan näyttänyt lupauksia antavalta.

48-vuotias Friis tietää jo, minkälaista peliä hän haluaa Huuhkajilta maaliskuussa nähdä, mutta yksityskohtaisesti tanskalaisluotsi ei halunnut vielä suunnitelmiaan ruotia.

– Minun tehtäväni on lyödä palapeli yhteen, jotta saamme kentälle oikeat pelaajat, jotka pystyvät tukemaan toisiaan kentällä, ja joiden kanssa pystymme kontrolloimaan niin montaa pelin vaihetta kuin mahdollista. Hyvät vastustajatkin yrittävät kontrolloida peliä, mutta toivottavasti me pystymme pelaamaan hyvin myös pallottomana, Friis sanoo.

– Kyse on siitä, että pystymme luomaan tilanteita ja välttämään tilanteita omassa päässä. Toivottavasti pystymme luomaan rakentamiemme raamien päälle viihdyttävää jalkapalloa. En voi kuitenkaan luvata vielä mitään. Toivon, että pelaajat tietävät roolinsa, ja mitä tehdä pallon kanssa ja pallottomana.

Suomi aloittaa MM-karsintansa kahdella vierasottelulla. Perjantaina 12. maaliskuuta Huuhkajat on Maltan vieraana ja maanantaina 24. maaliskuuta Huuhkajat suuntaa Liettuaan.