USU: Yli puolet suomalaisista muuttanut ostoskorinsa sisältöä ruoan hinnan vuoksi

Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia on lisännyt tarjoustuotteiden ostamista ja 21 prosenttia on ostanut entistä halvempia vaihtoehtoja. Seitsemän prosenttia vastaajista on vähentänyt ruoan ostamista, ja neljä prosenttia on muuttanut ruokavaliotaan taloudellisista syistä. Kaksi prosenttia vastaajista puolestaan on keskittänyt ostoksensa toiseen kauppaan.