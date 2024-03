USU: Itärajan yli tulleista tehty sata takaisinottopyyntöä Euroopasta

Itäraja: Syyriasta, Somaliasta ja Jemenistä eniten hakijoita Itärajalla jätettiin syksyn 2023 aikana 1 282 turvapaikkahakemusta.

Turvapaikanhakijoiden joukossa on yli 20 kansallisuutta, mutta suurin osa heistä on Syyrian, Somalian tai Jemenin kansalaisia.

Koko Suomen itäraja on suljettu 14. huhtikuuta saakka tällä hetkellä voimassa olevalla päätöksellä. Lähde: Maahanmuuttovirasto