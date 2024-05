Yli puolet kadonneista on Uutissuomalaisen tietojen mukaan siirtynyt varmasti muualle EU-alueelle, sillä heistä on tullut Suomelle takaisinottopyyntö.

– 179 henkilöstä on tehty takaisinottopyyntö. Selvästi merkittävin maa on Saksa, josta on tullut 142 takaisinottopyyntöä. Suomeen on siirretty takaisin 16 henkilöä, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen kertoo USU:n haastattelussa.