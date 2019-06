Uskomaton taidonnäyte! Keijo, 71, innostui hulavanteista jo lapsena ja veivaa sitä edelleen musiikin tahdissa: Ennätys 10 tuntia ilman taukoja – vaimo syötti samalla appelsiineja

Penttisen henkilökohtainen ennätys on kymmenen tuntia yhtäjaksoista pyöritystä, jonka hän rikkoi huhtikuussa.

– Pyöritin jo lapsena tuvassa neljä tuntia. Siitä se alkoi ja on tähän päivään jatkunut.

"On niin vetreä olo"

– Olen kokenut, miten valtava terveyden lähde se on selälle, vatsalihaksille ja kaikille.

– Mie henkilökohtaisesti nautin tästä, on niin vetreä olo! hän iloitsee.

Lantion pyörittämiseen hurahtaneella taiturilla on tällä hetkellä viisi vannetta, mutta renkaita on vuosien saatossa ollut lukuisia. Nyt käytössä on kilon ja 2,2 kilon painoisia vanteita.