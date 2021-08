Keijo, 73 on vienyt hulavanneharrastuksen pidemmälle kuin muut – katso video yllättävästä tuplataidosta!

Erikoisharmonikka soi

Penttinen on soittanut harmonikkaa yli 50 vuotta ja käynyt keikoillakin soittamassa. Miehen mukaan kahden erilaisen intohimon yhdistäminen ei ollut erityisen haastavaa.

– Kun on olemassa yhdistetty hiihto, niin tämä on yhdistetty harmonikka ja hulavanne. Se on mukavaa touhua eikä yhtään vaikeaa, Penttinen kertoo hyväntuulisesti.