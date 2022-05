Uskomaton lukema! Leijonien Jussi Olkinuoran taso tiivistyy käsittämättömän kovaan faktaan – "En lähde valehtelemaan"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Se on Olkinuoran torjuntaprosentti viiden pelatun MM-ottelun jälkeen.

Selän taakse on livahtanut vain ja ainoastaan yksi maali. Mukaan on tarttunut peräti neljä nollapeliä.

– En lähde valehtelemaan. Kaikki on mennyt tuloksellisesti hyvin ja peli on tuntunut hyvältä. Pitää viedä tämä kunnialla kotiin. Jokainen peli on oma haasteensa. Ei muuta kuin pökköä pesään ja uutta päivää kohti, Olkinuora ilmoitti MTV Urheilulle Tshekki-pelin jälkeen.