Uskomaton löytö! Kullanhuuhtojat huomasivat pienen sirun, joka paljastui Lapin ensimmäiseksi timantiksi – "Kukaan ei tiedä mistä se on peräisin tai milloin"

Löydön teki pitkään seudulla toiminut saksalainen geologi Kasper von Wuthenau. Hän kertoo MTV Uutisille, että löytöhetkellä hän oli huuhtomassa kultaa kahden saksalaisen kultasepän seurassa.



Timantti löytyi, kun seurue teki rutiinitarkastusta vaskausupalle eli raskaita mineraaleja sisältävälle rikastusjäämälle. Tuossa vaiheessa porukka oli huuhtonut kultaa jo muutaman päivän ajan.



– Seassa oli pieni oudonvärinen mineraalijyvä, mikä ei liikkunut. Otin sen talteen tutkimuksia varten, sillä se oli hieman outo.



Timanttimatkailulle vauhtia?

Von Wuthenaun mukaan löydön rahallinen arvo on hyvin pieni, sillä timantti on läpimitaltaan vain 0,7 millimetriä. Löydöllä on kuitenkin alueen kultamatkailulle suuri merkitys.



– Opastan asiakkaita kullan ohella löytämään jaloja korukiviä. Joskus Lapista on löydetty granaatteja, rubiineja ja safiireja, jotka ovat paljon todennäköisempiä kuin timantti. Mutta nyt se kaikista arvokkain jalokivi on myös Lapin jalokiviryhmän mukana.



Löytö on varmistettu timantiksi Hampurin yliopiston Mineralogisen museon tutkimuksissa sekä Mineralogisen instituutin raman-spektrometrimittauksissa.



Tällä hetkellä se on edelleen tutkittavana ja lepää yliopiston kassakaapissa. Kasper von Wuthenaun mukaan lisätutkimukset voivat antaa johtolankoja, joiden avulla voidaan jatkossa löytää uusia timantteja.



– Tällä hetkellä selvää on, että se on pieni siru, joka on irronnut isommasta timantista. Kukaan ei tiedä mistä se on peräisin tai milloin.



– Jos sirun mukana on muitakin mineraaleja, niiden avulla voidaan mahdollisesti selvittää, millaista emäkalliota alueella on. Sitten on paljon helpompi etsiä mahdolliset alueet, joilta samanlaista kalliota löytyy.



"Kumoaa kaikki käsitykset"

Lapin kullankaivajain liiton mukaan Kasper von Wuthenaun löytö kumoaa kaikki voimassa olevat käsitykset siitä, ettei Lapin kullankaivualueella esiinny timantteja.



Liiton mukaan timanttien löytymistä Suomesta pidettiin parikymmentä vuotta sitten mahdottomana, nyt niitä on aiemmin löydetty mm. Kaavilta ja Kuhmosta.



Lapin kullankaivajain liiton tiedotteen mukaan Helmiä ja jalokiviä etsittiin Lapista jo 1600-luvulla. Tuohon aikaan ne olivat kultaa arvostetumpia ja himoitumpia.



1800-luvun lopulla maailmankuulu merenkulkija A.E. Nordenskiöld oli tutkimuksissaan mielestään havainnut pieniä timantteja Ivalojoelta ja Paatsjoelta keräämistään huuhdontauvista. Löytöjä ei ole pystytty myöhemmin varmistamaan.