Hopeavuoren ikivanhoilla kaivoksilla arvokas ja harvinainen löytö: Useita 1500-1600-luvun nuotiolouhoksia ja Suomen vanhinta korukiveä rodoniittia

Sinne on kuitenkin nyt noussut vesi, joten tutustumme lähemmin luolaan, joka on noin viisi metriä leveä.

– Tämä on vanha rautakaivos, mutta aikojen kuluessa näistä kuopista on louhittu muutakin, kuten nimi kertoo, sanoo paikallishistoriaan perehtynyt Harri Ritari.

Suomessa oli satoja nuotiolouhoksia

Nuotiolouhinta sijoittuu aikaan ennen 1700-luvun ruutia ja vielä myöhäisempää dynamiittia. Tuolloin kaivannaisteollisuus pyöri tulen ja veden avulla. Louhoksia on ollut paljon, mutta ne ovat jääneet kasvillisuuden ja myöhemmin rakennusten ja teiden alle.

– Kyllä tämä löydös on merkittävä siinä mielessä, että varhaiset kaivokset Suomessa yleensä ovat jääneet infran alle. Tämä on niitä harvoja varhaisimpia kaivosalueita, missä on nähtävillä vielä ne alkuperäiset kaivosmontut, sanoo geologi Satu Hietala Geologian tutkimuslaitoksesta.