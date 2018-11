Pikkujoulukansaa varoitetaan jonoista, ylilyönneistä sekä onnenonkijoista taksiliikenteessä – kuusi vinkkiä, joilla säästyt ikäviltä yllätyksiltä: "Entistä enemmän on jätetty asiakkaan vastuulle"

1. Entukäteen valmistautuminen ja vertaileminen kannattaa

– Entistä enemmän on jätetty asiakkaan vastuulle, että hän selvittää asioita etukäteen. Näin ei tule ikäviä yllätyksiä, kun pitäisi lähteä juhlista pois, summaa Suomen Taksiliiton tiedottaja Anne Jormanainen.

Asiakkaan kannattaa perehtyä etukäteen vaihtoehtoihinsa. Oleellista on selvittää ainakin, mistä taksin tilaa ja paljonko se mahdollisesti maksaa. Taksin voi tilata välityskeskukseen soittamalla sekä erilaisilla mobiilisovelluksilla. Kyydin saa napattua tuttuun tapaan myös taksitolpalta tai lennosta.

– Tilaustavat on pikemminkin lisääntyneet kuin vähentyneet, Jormanainen toteaa.

2. Hinta pitää selvittää viimeistään, kun istuu taksin kyytiin

Taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavan ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan. Olennaista on, että asiakas tietää taksiin astuessaan, mitä kyyti tulee maksamaan tai millä perusteella hinta määräytyy.

– Taksipalvelut ovat nyt kuin mikä tahansa muu palvelu, joita ei hankita ilman, että sen hinta tiedetään etukäteen. Kuluttajalla on oikeus saada taksilta tai välityskeskukselta tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista jo ennen matkan vahvistamista tai sen alkamista, painottaa KKV:n lakimies Jukka Kaakkola.

3. Hinnoittelussa saattaa tapahtua ylilyöntejä

– Tässä tilanteessa on tietysti se vaara, että siellä voi tulla niitä ylilyöntejä. En sano, että niitä tulee, mutta niitä voi tulla. Siihen kannattaa siis varautua, Jormanainen kertoo.

Taksimatka saattaa joskus poiketa siitä, mitä on alun perin sovittu. Virhetilanteissa on tärkeää, että kuluttajat käyttävät oikeuksiaan. Kuljettajalta kannattaakin aina pyytää kuitti, koska se helpottaa ongelmien selvittämistä.

4. Pimeän taksin tunnistaminen voi olla käytännössä hankalaa



5. Jonottamiseen kannattaa varautua myös tänä vuonna



On todennäköistä, ettei ruuhkalta vältytä tänäkään vuonna, vaikka uusia taksilupia on myönnetty ympäri maan yli 2 000. Jonottamiseen kannattaakin varautua pukeutumalla lämpimästi.

– Takseja varmasti on. Siitä ei ole epäilystäkään. Kyllä se silti on todennäköistä, että siellä on jonoja ja joutuu odottelemaan autoja, Jormanainen sanoo.