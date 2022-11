Uskaltaako lapsen turvaistuimen hankkia käytettynä? – "Missään nimessä en ostaisi nettikirppiksiltä"

Lapselle pitäisi ostaa turvaistuin, mutta mistä? Myymälöissä ja nettikaupoissa on tarjontaa moneen lähtöön, mutta halvempi hinta houkuttaisi ostamaan käytetyn. Asiantuntijan mukaan istuimen valinnassa kannattaa huomioida muutama seikka. Käytettynäkin sen voi ostaa, jos istuimen historia on tiedossa.

– Jos pääsee pidemmälle, se on aina parempi. Selkä menosuuntaan kuljettaminen on viisi kertaa turvallisempaa kuin kasvot menosuuntaan.

– Yleinen virhe on, että ostetaan väärän kokoinen istuin, ettei se istu siihen autoon kunnolla. Toinen virhe on myös, että hankitaan liian aikaisessa vaiheessa kasvot menosuuntaan -istuin.

Halvasta voikin tulla kallis

– On tapauksia, joissa asiakas on ostanut käytetyn istuimen, josta puuttuu pieni osa. Jos vaikka valjaslukko on rikki, niin joudut ostamaan koko valjaat. Pian halvasta käytetystä istuimesta tuleekin kallis istuin, kun joudut päivittämään siihen osia ja se on silti edelleen käytetty istuin.