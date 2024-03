Ushma Olava myöntää, että Rekka-Liisan kanssa liikuttiin "vähän äärirajoilla": "Miksi pitäisi olla niin, että miehet saavat aina heittää sellaista herjaa?"

– Minusta on hassua, koska minä en muista, että tämä on kilpailu, kun me kaikki kuitenkin lopulta putoamme. Se on hassua, että muut ajattelevat sen täysin kilpailuna. Tämä oli odotettavaa, koska olen seurannut, että poikien (Köpi Kallion ja Nicklas Pohjolan) hahmot ovat tosi suosittuja. Helpottunut olo, ja olin yllättynyt, että pääsin edes näin pitkälle, hän sanoi.