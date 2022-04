Sketsihahmokilpailun semifinaalissa pudonnut näyttelijä avaa tunnelmiaan: "Hänen matkansa jatkuu"

Putouksen sketsihahmokilpailun semifinaali huipentui laiantaina 2. huhtikuuta, kun finalistikaksikko saatiin selville. Finaalissa sketsihahmokilpailun voitosta kamppailevat Putouksen viimeisessä jaksossa 9. huhtikuuta Kaisla Sose sekä Hannu Gandhi. Näin ollen Limu-Miska joutui kotimatkalle.

Limu-Miskan näyttelijä Maaria Nuoranne kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille olevansa tyytyväinen sketsihahmonsa matkaan, joka ylsi melkein finaaliin asti.

– Olen tosi tyytyväinen kaikkeen. Meillä oli ihanat kolme hahmoa ja kaikilla on oma fanikuntansa. Siellä on varmaan toki semmoisia pieniä vähän pettyneitä Limu-Miska-faneja ja heille haluan vain sanoa, että Limu-Miskalta paljon terkkuja ja Miskalla on kaikki hyvin, hänen matkansa jatkuu. Hänellä on vielä aika paljon koulua käytävänä, niin se on ihan hyvä, että hän pääsee takaisin koulun penkille.

Nuoranne ei pidä mahdottomana sitä, että Limu-Miskan tarina jatkuisi vielä tulevaisuudessa. Hän ei kertomansa mukaan harmittele sitä, että hahmo putosi juuri ennen finaalia.

– Sain yhdeksän jaksoa tehdä tuota hahmoa, se on tosi pitkään ja paljon. Ja toi hahmon tekeminen on kuitenkin myös rankkaa, niin kieltämättä tuntuu myös ihan kivalta, että ensi viikko on aika paljon rennompi. Saa hullutella rennosti tuon ensi viikon.

Näyttelijä kertoo saaneensa runsaasti palautetta hahmostaan varsinkin lapsilta, jotka ovat olleet Limu-Miskan vahvinta fanikuntaa koko Putous-kauden ajan.

– Se on hienoa, sillä Miska on itsekin lapsi, ja kun olen saanut lapsilta palautetta, että he tunnistavat hahmon tai että heidän luokallaan on oma Miskansa, niin se tuntuu hienolta, että on voinut heille tarjota jotain samaistumispintaa. Vaikka se olikin tällaisen räkänokkaisen, pränkkäilevän vitosluokkalaisen muodossa, Nuoranne nauraa.