Putous-tähti Ushma Olava Gimmelin paluusta: "Kyllä me olemme siitä joskus vähän fantasioineet"

Putous -tähti, näyttelijä Ushma Olava vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa kevään Putous-rupeamasta. Olava kertoo, että vaikka sketsihahmot ovat usein katsojille se jännittävin osio ohjelmaa, niin näyttelijöillä on paljon muutakin jännitettävää. Olavan hahmo Rekka-Liisa on yksi katsojien suosikeista.

Rekka-Liisa on rempseä ja hyvällä itsetunnolla varustettu kuljetusalan ammattilainen. Olavan mukaan hahmossa on myös feminististä puolta ja hahmo syntyi yhdessä koko työryhmän kanssa ideoita heitellen.

– Se on minullekin lämmin muisto ja osa minun elämääni. On kiva, että se ei ole unohtunut ja että se on muillekin merkittävää aikaa.