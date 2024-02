Putous-tähdet kertovat sketsihahmojensa jatkosta: "Tätäpä te halusitte"

Putouksen uudella kaudella sketsihahmokilpailu on uudistunut ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa, ja näyttelijät valmistelivat kautta varten kaksi sketsihahmoa yhden sijaan.

Toisessa lähetyksessä sketsihahmonsa esitellyt Nicklas Pohjola kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille olevansa hämmentyneissä tunnelmissa siitä, että kahden sketsihahmon sijaan työn alla on nyt enää yksi hahmo.

– Tuntuu kummalliselta, että tässä on kahta hahmoa pyöritellyt, ja nyt se toinen on poissa, hän pohti.

Linda Wiklund puolestaan ajattelee, että toisesta hahmosta luopuminen oli myös haikeaa. Hahmoja kun on kehitelty pitkään ja niistä on tullut prosessin aikana tärkeitä tekijöilleen.

Köpi Kallion mielestä on rikkaus, että kahden hahmon avulla ohjelmassa sai näyttää itsestään enemmän kuin yhdellä hahmolla.

– Tässä on tietyllä tavalla kaksi asiaa joista tykkään: Ensinnäkin se, että ihmiset saavat nähdä enemmän sketsejä, koska hahmoja on enemmän. Toinen juttu on se, että nyt paine siirtyy meiltä pois. Minulla ei ole hirveästi hajua, mitä VV aikoo tehdä jatkossa, mutta voin aina tukeutua siihen, että tätäpä te halusitte, hän sanoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille.