Moni nuori tyttö tykästyi Anniina_Alaviivaan, ja se lämmittää Miila Virtasen sydäntä: "Se on se yleisö, jonka halusin"

Miila Virtasen Anniina_Alaviiva-hahmo joutui jättämään Putouksen sketsihahmokisan.

Parhaillaan käynnissä olevan Putous-kauden kuudennen lähetyksen päätteeksi Vuoden sketsihahmo -kilpailusta kotimatkalle lähetettiin Anniina_Alaviiva. Anniinan pudottua ovat Vuoden sketsihahmo 2025 -kilpailun semifinalistit selvillä.

Anniina_Alaviivaa esittänyt Miila Virtanen kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, ettei putoaminen kisasta jäänyt harmittamaan.

– Oli ihana päästä esittämään tätä näinkin pitkään. Nyt sain oikein huipulla lopettaa, koska oli tällainen ihana kappale loppuun, hän kertasi.

– Meillä kaikilla hahmoilla on omat fanimme. Täälläkin näkyi tänään paljon Anniina_Alaviiva-kylttejä. Se lämmittää sydäntäni. Mielestäni kaikki ollaan jo voitettu, kun tämä hahmokisa startataan, Virtanen lisäsi.

Anniina_Alaviivan putoaminen ei jäänyt harmittamaan Miila Virtasta.

Anniina_Alaviiva-hahmo on paitsi sosiaalisen median kuningatar, sisällöntuottaja ja influencer, myös "mom to be". Jos hahmon matka kilpailussa olisi jatkunut, oltaisiinko ohjelmassa nähty jossain vaiheessa tämän vastasyntynyt?

– Luulen, että jonkin näköinen unboxaus olisi ollut vielä tulossa. Luulen, että se on Anniinallekin aivan hyvä, että hän pääsee rauhassa sitten keskittymään raskauden viimeiseen vaiheeseen yksityisesti. Luulen, että voi olla lopulta, että Patrick tulee kuvioihin. En tiedä heistä. Voi olla, että he löytävät vielä toisensa, Virtanen sanoi.

Virtanen haluaa lähettää halauksia ja lämpimiä terveisiä kaikille Anniina_Alaviivan faneille. Näyttelijää lämmitti erityisen paljon se, että Anniina_Alaviiva oli monen nuoren tytön suosikki.

– Se lämmittää sydäntäni, koska se on nimenomaan se yleisö, jonka halusin. Nuorten tyttöjen fanittaminen on parasta maailmassa. Se voima, joka heidän fanituksestaan lähtee, on parasta.

Näyttelijä toivoo, että Anniina_Alaviivan pöhköys tuo huumoria välillä aika vakavaan somemaailmaan.

