Useissa maissa höllennyksiä koronarajoituksiin tänään – Espanjassa voi tilata oluen terassilla

Norjassa koulut auki tällä viikolla

Norja on siirtymässä Suomen lailla tukahduttamistaktiikasta viruksen kontrollointitaktiikkaan. Tavoitteena on mahdollistaa palvelujen, tapahtumien ja bisneksen avautuminen kesään mennessä niin paljon kuin mahdollista. 7.5. on tullut voimaan jo kokoontumisrajoituksen muutos viidestä hengestä kahteenkymmeneen, kunhan varoetäisyyksiä noudatetaan. Myös urheilussa joukkueharjoittelu on sallittua ylläolevalla rajoituksella, sekä urheiluhallit ovat saaneet luvan avata ovensa.