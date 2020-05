Moni Euroopan maa purkaa nyt koronarajoituksia – terassit auki, ihmiset takaisin töihin: "Resepti kaaokseen"

"Resepti kaaokseen"

Koronaviruksen pahasti runtelemassa Italiassa koulujen ovet pysyvät edelleen kiinni, mutta muun muassa toimistot avataan uudelleen. Ravintolat, museot, kirjastot ja kirkot on määrä avata 18. toukokuuta. Ravintolat ja kahvilat aukaistaan taas kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Italiassa on voimassa maskipakko joukkoliikenteessä.

Kreikassa on avattu jo kirjakaupat ja kampaamot, mutta maanantaista lähtien kaikki liikkeet saavat avata ovensa.

Britanniassa ihmisiä puolestaan kehotetaan palaamaan töihin, mikäli he eivät voi tehdä etätöitä. Kehotus koskee muun muassa rakennusalan työntekijöitä.