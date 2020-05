Monissa Euroopan maissa löysennetään tänään koronarajoituksia – terassit aukeavat Espanjassa

Myös Italia avautuu tiukkojen rajoitusten jälkeen

Koronaviruksen pahasti runtelemassa Italiassa taas koulujen ovet pysyvät kiinni, mutta muun muassa toimistot avataan uudelleen.

Ravintolat, museot, kirjastot ja kirkot on määrä avata toukokuun 18. päivänä. Ravintolat ja kahvilat aukaistaan taas kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Italiassa on voimassa maskipakko joukkoliikenteessä.

Kreikassa on avattu jo kirjakaupat ja kampaamot, mutta maanantaista lähtien kaikki liikkeet saavat aukaista ovensa.