Suomeenko kovat koronarajoitukset? Tätä sulkutila tarkoittaa eri puolilla Eurooppaa – ulkonaliikkumiskielto on arkipäivää

Suomen toimet vaikuttavat kuitenkin kevyiltä muihin Euroopan maihin nähden, sillä esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa on käytössä ulkonaliikkumiskielto. Maiden koronavirustilanteet ovat kuitenkin Suomeen nähden vakavammat.

Rajoituksia on hyvin erilaisia eri puolilla Eurooppaa.

– Niistä on ollut käytännössä mahdotonta päästä selville. Nyt on tullut yksi hyvä apu asiaan. Tällainen EU:n Re-open -sovellus, joka kerää yhteen kaikkien jäsenmaiden rajoitukset. Tämä on erinomainen ihmisille, jotka joutuvat nopeasti selvittämään esimerkiksi työmatkan vuoksi, mitä lupia, millaisia ennakkoilmoittautumisia ja testejä tarvitaan, kertoo MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola Saksasta.