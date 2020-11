USA:n vaalien ratkaisun hetket lähestyvät: äänestysprosentti ennätyksellisen korkea – "Monella tuntuu olevan syy äänestää ja se syy on Trumpin pysäyttäminen"

Yhdysvaltain vaalit selvästi kiinnostavat amerikkalaisia, sillä MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan vaaleissa on nyt kaikkien aikojen äänestysprosenttiennätys.

– Viimeksi 1960-luvulla yli 60 prosenttia on käyttänyt äänioikeutta ja nyt näyttää siltä, että mennään sen yli. Hirmuinen määrä ihmisiä on liikkeellä, Penttilä sanoi.

Äänestysprosentti ei kuulosta suomalaisen korvaan paljolta, mutta on sitä Yhdysvalloissa. Perinteisesti äänestysprosentti presidentinvaaleissa on ollut alhainen, koska äänestäminen on melko vaikeaa Yhdysvalloissa.