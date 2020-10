MTV Floridassa: Presidenttiehdokkaat kamppailevat kiivaasti Floridan seniori- ja latinoäänestäjistä – Trumpille Florida on pakkovoitto: "On todistanut itsensä vuosien aikana"

Erityistä huomiota kampanjoilta on saanut Floridan osavaltio, joka voi olla suuren valitsijamiesmäärän vuoksi vaalien ratkaisija. Florida on erityisen tärkeä Florida on republikaaneille ja Trumpille, sillä ilman sitä hänen ei uskota tulevan uudelleenvalituksi. Erityisessä seurannassa ovat osavaltion seniori- ja latinoäänestäjät.