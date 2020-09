Vaalitaistelu oikeusistuimessa, koronapandemia, Suomen hävittäjävalinta... MTV:n vaalitiimi kertoo tärppinsä, mitä kaikkea Yhdysvaltain vaaleissa kannattaa seurata

Osa yllätyksistä on tietoisesti orkestroitujakin, ja sille on oma nimensä Yhdysvaltain politiikassa: Lokakuun yllätys. Sillä tarkoitetaan juuri ennen vaaleja tarkoituksella ajoitettua poliittista skandaalia, joka odottaa vastustajan pöytälaatikossa oikeaa hetkeä.

– Näissä vaaleissa ei äänestetä pelkästään presidentistä, vaan koko Yhdysvaltain demokratian toimivuudesta ja sen tulevaisuudesta. On monta polttavaa kysymystä - esimerkiksi se, kieltäytyykö Trump oikeasti poistumasta Valkoisesta talosta ja luovuttamasta valtaansa rauhanomaisesti, mikäli hän häviää. Hän on uhannut riitauttaa vaalituloksen useita kertoja ja käyttänyt viikkoja vaalijärjestelmän mustamaalaamiseen, Karppinen kuvailee.

– Trumpin sanoma on ollut kannattajille, että jos hän häviää, vaalit on rikki ja tuloksia on peukaloitu. Sen verran mitä olen vaa’ankieliosavaltioissa kiertänyt ja Trumpin kannattajien kanssa jutellut, niin osa uskoo Trumpin väitteeseen, Karppinen toteaa.