Media: Trump aikoo julistautua ennenaikaisesti voittajaksi jo vaali-iltana, jos on johdossa – Trump kiistää

Axios pohjaa tietonsa kolmeen nimettömänä pysytelleeseen lähteeseen, jotka ovat kuulleet presidentin yksityisiä kommentteja. Trumpin liittolaiset uskovat, että presidentti julistautuu voittajaksi, jos hän näyttää vaali-illan aikana saavansa taaksensa Ohion, Floridan, Pohjois-Carolinan, Texasin, Iowan, Arizonan ja Georgian osavaltiot. Muun muassa näissä osavaltioissa presidenttikisa on tiukka.

Presidentti on kiistänyt väitteet ja kutsui Axiosin juttua perättömäksi, kertoo Guardian. Trump sen sijaan kertoi valmistautuvansa taistelemaan vaalituloksesta oikeusteitse.

– Minusta on kauhea juttu, ettemme voi tietää vaalitulosta vaali-iltana. Me etenemme jo samana iltana, heti kun vaalit ovat ohi, me etenemme asianajajien kanssa, Trump kommentoi toimittajille.