USA rohmusi rokotteita: EU ja Suomi epäonnistuivat nopeassa startissa – Israelin menestyksen taustalla selvät syyt

MTV:n Uutisaamun jokaviikkoisessa Maailmanselittäjät-osiossa perattiin tänään rokotteiden saatavuusongelmaa.

Viime viikkoina on puhuttanut paljon rokottamistahti, joka on ollut hyvin erilainen eri osissa maailmaa. Esimerkiksi Israelissa rokotteen saaneiden määrä lähestyy jo kahta miljoonaa. Suomessa puhutaan noin 20 000 rokotetusta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan rokotusvauhdin vaihtelun suurimpana syynä on saatavuus.

– Myyntiluvan saaneissa rokotteissa on ollut tuotantovaikeuksia ja maantieteellinen jakauma, mihin rokotteita toimitetaan, on ollut erilainen. Yhdysvallat on hamstrannut kohtalaisen suuren osan rokotteista ja Eurooppaan ei ole riittänyt toivottua määrää, Lehtonen kertoi.

Ranskassa rokotustahtiin muitakin syitä

Euroopan asioihin perehtyneen toimittajan Helena Petäistön mukaan ainakin Ranskassa rokotustahtiin on muitakin syitä.

– Ranskassa on ollut ongelma myös heillä itsellään ja yllättäen myös Saksalla on ollut ongelmia. Ranskassa ihmiset ovat vastustaneet paljon rokottamista ja olleet hirveän varovaisia. Siellä on vaadittu lääkärikäynti, puhuttelu ja allekirjoitus paperiin, se tietysti vie aikaa. Nythän he ovat tajunneet, etteivät voi jatkaa sillä tavalla, Petäistö avasi.

MTV:n ulkomaantoimittaja Kalle-Ville Lahtisen mukaan osa Israelin rokotustahdin syistä on jäänyt varjooon.

– Pääministeri Benjamin Netanyahu oli voimakkaasti yhteyksissä Pfizerin johtoon, jonka pääjohtaja on Israel-myönteinen, Lahtinen muistutti.

– Toisena asiana on Israelin kuriyhteiskunta. Siellä ei ollut joulua, vaan rokotukset aloitettiin hanukan jälkeen 19. päivä joulukuuta, joten rokotukset on saatu organisoitua tehokkaasti. Kolmantena asiana on heidän systeeminsä, eli riskiryhmät rokotetaan ja päivässä ylijääneet rokotteet käytetään väestön rokottamiseen.

Husista moitteet komissiolle

Onko Euroopan komissio siis tehnyt jotain väärin, kun rokotteita ei ole saatu Eurooppaan toivotulla tavalla.

– Komissio on katsonut asiaa hankintaprosessina, jossa on neuvoteltu hankintasopimus ja hinta. Ehkä ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota toimitusten toteuttamiseen, Lehtonen pohtii.

Petäistö puolestaan puolusti komissiota.

– Komissiohan kävi niitä aluksi ja valitsi kuusi rokotetta. Ideana oli, ettei panna munia samaan koppaan. Sitten oli vaan huono tuuri, että Pfizer oli yksi näistä valituista, ja se ei varmaan ole näistä se nopein, Petäistö puolusti.