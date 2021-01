Milloin suomalaiset on rokotettu? Miksi tahti on hidas? Viisi tiukkaa kysymystä koronarokotteista

Suomen koronarokotustahti on saanut paljon kritiikkiä. Mistä hidas tahti johtuu?

– Pullonkaulana on tässä kohtaa Pfizerin-rokotteen saatavuus, jota on nyt tulossa Suomeen noin 50 000 annosta per viikko. Eli se rokotteiden määrä ei mahdollista massarokotuksia.