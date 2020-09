USA:n kirjeenvaihtajan kommentti: Korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburgin hartain toive kuolinvuoteella oli suunnattu suoraan Trumpille ja republikaaneille - Trumpilla on nyt mahdollisuus muuttaa Yhdysvaltoja vuosikymmeniksi eteenpäin

Naisten oikeuksien puolestapuhuja, Ruth Bader Ginsburg, lempinimeltään R.B.G., on ollut maan liberaaleille se viimeinen toivo. Paljasjalkainen newyorkilainen Ginsburg oli ikoninen feministi, jonka kuvalla myytiin brooklynilaisissa liikkeissä t-paitoja ja kangaskasseja. Haimasyöpää sairastaneen 87-vuotiaan Ginsburgin terveydentilaa seurattiin liberaalien keskuudessa pitkään huolestuneena.

Yhdysvaltain korkein oikeus koostuu yhdeksästä tuomarista, jotka nimittää istuva presidentti senaatin hyväksynnällä. Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on ollut presidenttikaudellaan mahdollisuus nimetä tuomareiksi jo kaksi konservatiivia republikaanienemmistöisen senaatin avulla.

Korkeimman oikeuden tuomarin virka elinikäinen

Trump on ehtinyt nimetä jo kaksi, sillä republikaani, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell, kieltäytyi edes harkitsemasta Barack Obaman viimeistä tuomariehdokasta hänen viimeisenä presidenttivuotena. Korkeimman oikeuden tuomarin virka on elinikäinen, joten tuomarinimityksillä on merkitystä vuosikymmeniksi eteenpäin.